Honda отзывает почти 790 тыс. автомобилей из-за открывающегося при движении капота

ТАСС, 3 декабря. Японский автоконцерн Honda принял решение отозвать 788 тыс. внедорожников и пикапов по всему миру из-за проблемы с капотами, которые могут открываться во время движения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу Национальным управлением дорожной безопасности США (NHTSA).

Агентство Associated Press уточняет, что из общего числа отзываемых транспортных средств почти 725 тыс. приходится на США. При этом оно не упоминает другие страны, которых коснулось данное решение.

В документе NHTSA отмечается, что отзыву подлежат внедорожники моделей Passport и Pilot, а также пикапы модели Ridgeline. Год выпуска автомобилей варьируется от 2016-го до 2019-го в зависимости от модели.

По информации автопроизводителя, неисправность связана с возможным повреждением фиксатора защелки капота. По оценкам Honda, этот дефект может приводить к отсоединению защелки от капота. С 17 января в дилерских центрах компании можно будет бесплатно отремонтировать фиксатор или заменить весь капот.