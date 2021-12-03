Эстакаду в сторону аэропорта Шереметьево начнут строить в подмосковной Лобне в 2023 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Строительство эстакады в сторону аэропорта Шереметьево начнется в подмосковной Лобне в 2023 году, дорога станет частью Северного обхода Лобни, об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В первом квартале 2023 года планируется приступить к реализации заключительного этапа Северного обхода. Будет построена эстакада в сторону аэропорта Шереметьево протяженностью 1,1 км. Это позволит обеспечить дополнительный выезд в сторону Старошереметьевского шоссе и улучшить транспортную доступность аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью завершить работы по строительству Северного обхода Лобни планируется к 2025 году.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время в рамках обхода возводится путепровод через ж/д пути Савеловского направления МЖД. Параллельно ведутся работы по транспортным развязкам на Рогачевском и Дмитровском шоссе.

"В Московской области реализуется большая госпрограмма по развитию транспортной инфраструктуры. Город Лобня зажат, нужны выезды и въезды для транспорта. Люди стоят возле шлагбаума перед железной дорогой до двух часов, это безумие. Благодаря госпрограмме сегодня мы реализуем этот большой объект и уже через год совершенно спокойно сможем выезжать на Дмитровское шоссе. Еще один выезд из Лобни позволит городу развиваться, и улучшит качество жизни людей", - приводятся в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Строительство Северного обхода Лобни началось в Московской области в феврале текущего года. Протяженность нового дорожного объекта составит около 8 км. Движение транспорта будет осуществляться по шести полосам, перспективная пропускная способность превысит 120 тыс. автомобилей в сутки. По планам властей, автодорога разгрузит улично-дорожную сеть города.