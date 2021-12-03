Petropavlovsk продал 29,9% в компании IRC, освободившись от гарантий по ее долгу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Золотодобытчик Petropavlovsk продал 29,9% в железорудной компании IRC инвестиционной компании Stocken Board AG за $10 млн. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk.

Продаже предшествовало освобождение Petropavlovsk от гарантий по кредитам IRC перед Газпромбанком. Условием и целью совершения сделки со Stocken, предварительное соглашение по которой было подписано еще в марте 2020 года, было прекращение и безотзывное освобождение золотодобытчика от всех гарантий по кредитам, предоставленным Газпромбанком железорудной компании. Petropavlovsk выступал гарантом по обязательствам Кимкано-Сутарского ГОКа (основной актив IRC) по двум кредитным соглашениям с банком. Общий долг IRC перед Газпромбанком на конец сентября 2021 года составлял около $118 млн.

"Снятие гарантий по обязательствам Кимкано-Сутарского ГОКа была стратегическим фокусом компании Petropavlovsk в течение нескольких лет, и мы рады сообщить, что мы достигли этой цели. Достижение этой цели снижает финансовые риски компании и улучшает наши кредитные метрики, которые являются очень важными для управления нашей ликвидностью в свете предстоящего погашения наших облигаций в 2022 году", - прокомментировал генеральный директор золотодобытчика Денис Александров, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, Petropavlovsk сообщил, что продал свои оставшиеся 1,2% акций в железорудном производителе UCP Industrial Holdings Limited за $2,24 млн. Цена продажи была посчитана на основе цены акций IRC на Гонконгской фондовой бирже на 15 ноября с дисконтом в 10%.

История вопроса

В марте 2020 года Petropavlovsk заключил с инвестиционной компанией Stocken Board AG, зарегистрированной в Лихтенштейне, предварительное соглашение о продаже ей 29,9% акций IRC за $10 млн. Цель продажи - снятие статуса гаранта c Petropavlovsk по кредитным соглашениям IRC, объяснял золотодобытчик.

Petropavlovsk выступал гарантом по обязательствам Кимкано-Сутарского ГОКа (основной актив IRC) по двум кредитным соглашениям с Газпромбанком, заключенным в декабре 2018 года. Золотодобытчик заявлял, что отмена гарантий - стратегический шаг для Petropavlovsk, так как это значительно снизит финансовый риск компании, улучшит ее кредитные показатели и позволит ее менеджменту сосредоточиться на развитии золотодобывающего и перерабатывающего бизнеса в Амурской области.

Газпромбанк в мае 2021 года дал согласие на то, чтобы Petropavlovsk продал 29,9% в IRC компании Stocken, и тогда соглашение о продаже доли стало для Petropavlovsk обязательным. Однако завершение сделки все еще зависело от прекращения и безотзывного освобождения золотодобытчика от всех гарантий по кредитам, предоставленным банком железорудной компании.

Одним из отлагательных условий для совершения сделки также было получение любых согласий, которые могут потребоваться по облигациям Petropavlovsk, или подтверждение совета директоров, что они не потребуются. В сентябре совет директоров золотодобытчика решил, что одобрение держателей облигаций компании для продажи доли в IRC не требуется.

Против совершения сделки выступал крупнейший акционер Petropavlovsk - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК). Группа заявляла, что сделка не отвечает деловым интересам Petropavlovsk.

30 ноября ЮГК подала в Высокий суд Англии и Уэльса (Cуд по хозяйственным и имущественным спорам Англии и Уэльса) ходатайство о принятии обеспечительных мер в связи с предлагавшейся продажей золотодобытчиком 29,9% в IRC. ЮГК требовала, чтобы суд обязал Petropavlovsk провести внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения сделки, а также чтобы наложил запрет на то, чтобы директора компании предпринимали какие-либо шаги для ее закрытия до проведения собрания. 2 декабря суд отклонил ходатайство ЮГК.

О компаниях

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, активы золотодобытчика сосредоточены в Амурской области. ЮГК владеет 29,19% голосующих акций Petropavlovsk.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.