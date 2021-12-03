В Ульяновске определились победители Х Национальной премии Russian Event Awards

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет определил в Ульяновске победителей Х Национальной премии Russian Event Awards в двадцати номинациях. Как рассказал журналистам в кулуарах церемонии руководитель регионального агентства по туризму Денис Ильин, участники получили награды за создание лучших региональных и муниципальных туристско-информационных центров, организацию лучших событий и площадок для проведения событийных мероприятий.

"Целый день вчера экспертная группа работала, выбирала лучшие проекты в сфере событийного туризма по 20 номинациям. Это и номинации за лучшие региональные и муниципальные туристско-информационные центры, лучшие события, лучшие площадки для проведения событийных мероприятий и многие другие", - сказал он.

Ильин уточнил, что география участников очень широкая - от Чукотки и Камчатки до Калининграда. "49 регионов вчера защищали более 200 проектов. Количество участников, которые прибыли в регион, свыше 300 человек", - пояснил руководитель агентства.

Вручение номинаций сопровождалось концертными номерами ульяновских творческих коллективов. Зрители также побывали на виртуальной экскурсии в советском Ульяновске, куда съезжались тысячи туристов, чтобы посмотреть на родину Владимира Ленина.

Награда для оленеводов

Участники церемонии старались создавать яркие образы, чтобы запомниться в огромном потоке выступлений. Многие выступали в национальных костюмах, в их числе представители села Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как рассказал ТАСС представитель делегации, которая получила первое место в номинации "Лучшее этнокультурное событие", Евгений Худи, в финал вышла организация юбилейного 60-го Дня оленевода.

"Праздник проходит три дня: оленеводы со всей тундры собираются, гости приезжают не только из России, но и из-за рубежа - Швеции, Канады, Америки, Норвегии, Финляндии. Кроме состязаний, мы показываем чумы, устраиваем конкурс строганины: пробуют, у кого вкуснее, и соревнуются в искусстве ее приготовления", - сказал собеседник агентства.

Худи добавил, что самих участников состязаний ежегодно около 300. "В программе также гонки на оленьих упряжках, лыжная эстафета 1 600 км в полном обмундировании оленевода на таежных лыжах, которые они сами делают. Есть площадки по перетягиванию палки, для состязаний в ненецкой национальной борьбе, в тройных национальных прыжках, в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей", - пояснил он.

На премию с тираннозавром

Пожалуй, самым запоминающимся нарядом стал костюм представительницы Тульской области, которая покорила сердца зрителей костюмом тираннозавра. Как рассказала ТАСС заведующая отделом развития Тульского областного экзотариума Елена Курлыкова, тираннозавр получил имя Тирекс.

"Тираннозавр является одним из символов нашего экзотариума, потому что мы занимаемся разведением редких рептилий и амфибий и серьезной научной работой. В городе Туле даже есть статуя тираннозавра, которую ласково называют теща, ну а это - зять", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что проекты организации получают премию уже во второй раз. В этом году награда присуждена за второе место в номинации "Лучшее событие для людей пожилого возраста".

"В прошлом году мы взяли первое место как самый эффективный онлайн-проект в России. У нас есть проект "Ночной зоопарк". Нас смотрят около 50 тысяч человек в онлайне в группе "ВКонтакте", - поделилась Курлыкова.

О программе премии

Программа финальных мероприятий Х Национальной премии Russian Event Awards проходит в Ульяновске в течение трех дней - по 3 декабря. В первый день, 1 декабря, состоялся Всероссийский форум "Россия событийная", который проводится с 2016 года для организаторов туристических событий в регионах России. В четверг в Ульяновской областной научной библиотеке имени В.И.Ленина финалисты премии участники защищали свои проекты перед экспертным советом. Его возглавила директор Международной туристической выставки "Интурмаркет", член экспертного совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Ольга Хоточкина.

В пятницу во Дворце культуры "Губернаторский" прошла торжественная церемония награждения Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards существует с 2012 года как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов, за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Всего в финал премии вышло 249 проектов из 49 регионов России. В их числе более десяти от Ульяновской области.