Молдавия в декабре объявит тендер, чтобы отобрать компанию для аудита долга "Газпрому"

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии в декабре объявит тендер для отбора международной компании, которая проведет аудит исторического долга "Газпрому" со стороны предприятия "Молдовагаз". Об этом заявил в пятницу вечером в эфире телеканала RTR Moldova вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, который в октябре вел переговоры по новому контракту с российским газовым холдингом.

"В декабре объявим тендер для выбора международной компании, которая проведет аудит долгов компании "Молдовагаз". Этим вопросом занимается министерство финансов", - рассказал Спыну, отметив, что "за аудит заплатит Молдавия, так как это в ее интересах".

В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. В нем оговаривалось и погашение долгов молдавских потребителей, которые аккумулирует на балансе "Молдовагаз". Как сообщал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, в настоящее время молдавские потребители с правого берега Днестра задолжали около $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности превышает $700 млн. Стороны договорились уточнить эту цифру в этом году в ходе аудита.

Кроме долга правобережной части Молдавии, еще свыше $7 млрд "Газпрому" должны потребители из непризнанного Приднестровья. Как пояснил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан, эта часть долга сформировалась из-за систематических неплатежей потребителей с левого берега Днестра. Правительство Молдавии этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию в Приднестровском регионе. Как отметил Чебан, остановить поставки туда невозможно, так как в регионе проживают в том числе молдавские потребители и там находится снабжающая республику дешевой электроэнергией "Молдавская ГРЭС", которая работает на газе.