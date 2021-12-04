Глава МВФ заявила, что США в первую очередь должны принимать меры по борьбе с инфляцией

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти США в первую очередь должны принимать меры по борьбе с инфляцией, они необязательны для других стран. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

По ее словам, мировая "картина инфляции разносторонняя - весьма разные обстоятельства в разных странах". Так, пояснила Георгиева, "в США необходимо принимать меры" по борьбе с резким ростом цен. Однако, указала она, в других странах эти меры необязательны. "В Японии показатель инфляции значительно ниже целевого уровня, а Европа находится где-то посередине", - привела пример глава МВФ.

По мнению фонда, "путь [США] к повышению ставки может быть пройден быстрее" - в 2022 году. Как рассказала Георгиева, в Соединенных Штатах "спрос толкает цены вверх, а перебои с поставками продолжаются". "Хорошие показатели экономики США также оказывают побочное влияние на весь мир, и на этот раз это влияние положительное", - добавила она.

Директор-распорядитель МВФ также назвала сокращение американских таможенных пошлин "полезным инструментом". "Но это не панацея. Необходимо действовать по всем направлениям. <...> Когда мы говорим о перебоях в цепи поставок, мы всегда должны помнить о самом лучшем способе сократить эти перебои - вакцинировать весь мир", - добавила она.