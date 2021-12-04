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Минфин РФ позитивно оценил подтверждение рейтинга России агентством Fitch

Министр финансов Антон Силуанов назвал сочетание факторов, приведенных агентством, залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ позитивно оценил подтверждение суверенного кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.

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"Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне BBB со стабильным прогнозом. Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством РФ и Банком России. Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB" со стабильным прогнозом.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом
Кредитный рейтинг страны поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП, отметили в агентстве
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом
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