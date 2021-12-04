Глава Сахалина сообщил о желании датской компании арендовать остров на Курилах

Москва, 4 декабря. /ТАСС/. Датская компания Copenhagen Offshore Partners ("Копенхэйген офшор партнерс", COP), инвестирующая в возобновляемые источники энергии, намерена взять в аренду остров Шумшу из северной группы Курильских островов. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью изданию РБК.

По его словам, компания намеревается производить на острове водород с помощью энергии ветра и может вложить в развитие проекта от $2 до $2,5 млрд. Произведенный водород планируется продавать в Японию. "Они (датчане - прим. ТАСС) хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер [для строительства генерации], - пояснил Лимаренко в интервью. Он также отметил, что "это исконно российские [Северные Курильские] острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики".

В настоящий момент COP просит власти предоставить ей земельный участок под свои цели. Губернатор подчеркнул, что это не значит, что проект точно состоится, но заявил, что с компанией идут серьезные переговоры, и он также докладывает об этом руководству страны.