Эксперты: будущее дронов в России связано с грузоперевозками труднодоступных районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Будущее беспилотной авиации в России связано с авиаперевозками грузов весом в сотни килограммов в отдаленных и труднодоступных районах, тогда как западные компании нацелены на перевозки посылок до 15 килограммов в городских условиях. Использование дронов на огромных малонаселенных просторах Сибири и Арктики, а также старт экспериментальных проектов обсудили эксперты на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Анализ структуры беспилотных авиаперевозок западных компаний <...> показывает их ориентацию на перевозку грузов массой до 15 килограммов и преимущественно в городской среде. Социально-экономческое развитие нашей страны, с учетом ее географических, климатических и природных особенностей, а также сложившейся структуры экономики ставят перед разработчиками грузовых беспилотных авиационных комплексов совершенно иные задачи. По оценке специалистов нашего предприятия, востребованным направлением беспилотных авиаперевозок может стать ниша перевозки грузов от 100 до 500 килограммов, сегодня на форуме я слышал цифру от 300 до 800 килограммов, для обеспечения малонаселенных районов или промышленных территорий с неразвитой инфраструктурой", - сказал главный специалист Бюро перспективных разработок АО "Эйрбург" Юрий Жестков.

Жестков подчеркнул, что развитие грузоперевозок с использованием беспилотной авиации еще впереди. Оно будет приближаться по мере готовности компаний, работающих в Арктике, к использованию дронов и с выходом на рынок надежных аппаратов с востребованной дальностью и грузоподъемностью.

Томский эксперимент

В лидеры по применению беспилотной авиации может вырваться Томская область, огромные и малонаселенные просторы которой покрыты болотами и лесами. Здесь планируется проект в рамках недавно принятого федерального закона об экспериментальных правовых режимах, благодаря которому появилась возможность тестирования технологий при соответствующем разрешении правительства.

"Правительство у нас получило право установить экспериментальный правовой режим для того, чтобы крупногабаритные дроны у нас могли легально взлететь и использоваться для коммерческих перевозок. <...> Такой проект подготовлен, он позволит на три года экспериментальный правовой режим установить и начать коммерческую эксплуатацию для всех желающих на всей территории Томской области. Мы надеемся в ближайшее время, сейчас проект внесен в правительство, ожидаем его утверждения", - сказал на тематической рабочей секции заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Алексей Минаев.

Томская область выбрана не случайно, здесь много населенных пунктов, в которых минимальная транспортная доступность, и то только зимой. Много месторождений, где вообще транспортная доступность нулевая, только с помощью вертолета, час полета которого стоит очень дорого.

"В той ситуации, конечно, дроны - это незаменимая вещь", - подчеркнул Минаев.

Изучение прецедента

Минаев отметил, что в рамках проекта предусмотрены процедуры контроля, мониторинга. Вся эта отчетность будет анализироваться совместно с Минтрансом и Росавиацией, может быть, регуляторные решения, которые прописаны в программе экспериментального правового режима, будут меняться. Итогами томского эксперимента должны стать выводы по безопасности и удобстве технологии, получен ответ "на ключевой вопрос по использованию в едином воздушном пространстве пилотируемой авиации и беспилотников".

Томский проект стал базой для разработки еще одного, совместного с "Почтой России", который уже будет реализован на территории четырех субъектов Российской Федерации, в том числе на Чукотке и в Ямало-Ненецкого автономном округе.

Как сообщалось в ноябре, "Почта России" и компания "Аэромакс" провели успешные испытания по доставке груза в отдаленные поселки беспилотным воздушным судном в Ямало-Ненецком автономном округе. в тестовых полетах участвовал беспилотник вертолетного типа SH-350. Он совершил несколько полетов по маршруту Салехард - Аксарка - Салехард с массогабаритным макетом груза, общая протяженность пути из одного населенного пункта в другой составляет 53 км. В Отмечалось, что конца 2024 года планируется запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в ЯНАО.

"Мы отработали полностью весь цикл. Приехали, проверили систему, слетали туда-обратно с грузом", - рассказал на рабочей сессии представитель "Аэромакса" Сергей Юрчук.

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.