Кабмин расширил перечень индустриальных парков, получающих господдержку

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении в 2021 году федеральных субсидий на развитие индустриальных парков "Грабцево" и "Краснодар", сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Речь идет об индустриальных парках "Грабцево" в Калужской области и "Краснодар" в Краснодарском крае. Объем господдержки составит 560,4 млн рублей и 20,9 млн рублей соответственно", - говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве уточнили, что с помощью субсидий управляющие компании этих парков возместят часть затрат на создание и модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, предназначенной для их резидентов. Источниками компенсации расходов станут уплаченные резидентами федеральные налоги и ввозные таможенные пошлины.

Кроме того, этим же распоряжением предусмотрено увеличение финансовой поддержки индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Дополнительный объем средств составит 127,7 млн рублей, они также будут направлены до конца года.

Индустриальные парки - это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. Сейчас в России действует более 180 таких площадок, еще свыше 100 находятся на этапе создания.