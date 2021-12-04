Мишустин считает Москву лучшим городом для проведения "Экспо-2030"

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что Москва получит право провести Всемирную выставку "Экспо-2030".

"Мы приложим все усилия, чтобы получить возможность воплотить в реальность основную идею нашей заявки - "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". Надеемся, что она найдет отклики во всех уголках планеты. Уверены, что выбор Москвы будет самым лучшим", - заявил председатель правительства РФ на открытии Национального дня России на "Экспо-2020" в Дубае в субботу.

Глава кабинета министров отметил, что "Москва - это крупнейший, динамично развивающийся и современный мегаполис", в котором "органично сочетаются история и инновации, памятники архитектуры и небоскребы делового центра, крупнейшие зеленые парки и новейшая транспортная инфраструктура".

"Российская столица способна принять десятки миллионов гостей, сделать их пребывание в нашей стране интересным, полезным и запоминающимся", - заверил Мишустин. По его мнению, главное, что российская столица может "создать для "Экспо" уникальное наследие для будущих поколений".

"Принимая вас здесь, на открытии Национального дня России, мы рассчитываем увидеться снова в 2030 году в Москве на церемонии открытия всемирной универсальной выставки "Экспо", - обратился премьер-министр РФ к участникам церемонии.