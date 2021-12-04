Минтранс заявил, что транспортная стратегия не вводит ограничений для личного транспорта

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает ограничений использования всех видов транспорта, включая личные автомобили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом Минтранс уточнил, что одна из ключевых задач стратегии заключается в изменении тренда на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов.

"Развитие общественного транспорта - один из важнейших инструментов повышения качества городской среды, в связи с чем в стратегии предполагается более интенсивное развитие доли общественного транспорта в пассажирообороте", - подчеркнули в Минтрансе.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что новая транспортная стратегия предполагает "безальтернативное" ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

