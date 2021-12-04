Мишустин назвал технологическое будущее общим делом для мира без границ и запретов

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что Всемирная выставка "Экспо-2020" открывает большие перспективы для укрепления международного сотрудничества в самых разных областях, а участие в ней России дает возможность продемонстрировать успехи страны.

"На площадке "Экспо" представлены передовые изобретения и технологии, идет обмен научными знаниями и опытом. Выставка стала ярким примером открытости и партнерства во всех сферах человеческой деятельности", - сказал председатель правительства РФ. В субботу он открыл Национальный день России на "Экспо-2020" в Дубае.

"Мы рассматриваем участие в выставке в качестве уникальной возможности продемонстрировать достижения России во всех областях", - заявил глава кабинета министров. Он обратил внимание на то, что российский павильон "один из крупнейших и занимает около 4 тыс. кв. метров". "В нем собраны самые интересные российские проекты, а также экспозиции регионов нашей большой страны", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что "на протяжении многих веков Россия открывает имена великих творцов, изобретателей, писателей, художников, музыкантов". "Российская креативность продолжает вдохновлять весь мир и сейчас, нестандартное мышление и изобретательность - это неотъемлемые черты наших людей", - считает премьер-министр.

Он отметил, что российская концепция на "Экспо" определена как "Творческий разум: Объединяя будущее". "Ее идея заключается в интеграции лучших умов всех государств в интересах благополучия и процветания человечества", - подчеркнул председатель правительства. "Российская наука всегда была в авангарде мирового прогресса, наши новаторы и конструкторы изобрели радиоприемник, электрическую лампочку, телевидение, мы стали первыми в космосе", - перечислил Мишустин. При этом, подчеркнул он, "Россия, стараясь быть первой, никогда не идет в одиночку".

"Мы приглашаем международное научное сообщество к новым совместным исследованиям и разработкам в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе, авиации, зеленой энергетике и мирном атоме. Считаем, что технологическое будущее - это общее дело, здесь не может быть границ и запретов, национальных "резерваций" или односторонних ограничений", - указал глава кабинета министров РФ. "Вызовы становятся глобальными, и ответить на них можно только объединением усилий всего человечества", - убежден Мишустин. На его взгляд, "это еще раз доказала пандемия".