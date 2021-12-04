Фитнес-отрасль определила лучшие онлайн и социальные проекты в России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), объединяющая 1,45 тыс. участников рынка в России, определила лауреатов второй ежегодной премии "АОФИ Awards" за вклад в развитие отрасли. Награды вручены представителям бизнеса в восьми номинациях, сообщает с церемонии награждения корреспондент ТАСС.

"Всего на премию поступило свыше 90 заявок от игроков фитнес-рынка, из которых были отобраны 80 номинантов. Лучших из них определили сегодня - награды нашли своих героев в восьми номинациях. В частности, это проекты по созданию новых бизнес-моделей, социальных инициатив, онлайн-тренировок. Одной из номинаций отмечен вклад тех, кому выпало много испытаний в этом году, но они продолжают работать, подавая пример всей индустрии", - рассказала на церемонии глава АОФИ Ольга Киселева.

Так, в номинации "Онлайн-проект" лучшей признана сеть фитнес-клубов World Class. Ее проект онлайн-тренировок был запущен 23 марта 2020 года. В течение локдауна ежедневно на онлайн-каналах сети в Instagram и на YouTube проходили прямые эфиры тренировок. Расписание было составлено на основе привычного графика групповых тренировок в клубах сети: йога, функциональный тренинг, пресс, стретчинг, танцевальные программы, пилатес, медитация, детский фитнес и фитнес для пожилых людей. Кроме традиционных часовых и получасовых тренировок, специально для онлайн-формата были разработаны короткие 15-минутные классы. В день тренировалось до 1 млн человек по всему миру. Доступ ко всем эфирам, а также архивам тренировок был и остается бесплатным.

В номинации "Социальный проект" определены сразу два лауреата - исполнительный директор Word Class в Иркутске Ксения Каурова и руководитель нижегородской сети фитнес-клубов "ФизКульт" Елена Фадеева. Последняя сеть из упомянутых, например, подарила 500 контрактов нижегородским врачам, столько же - людям с инвалидностью, установила льготные цены для пенсионеров, развернула пункты вакцинации против коронавируса.

В номинации "Спасибо, что живой" за преодоление препятствий и успешное функционирование в сложный период лучшей признана гендиректор фитнес-клуба "Быстро Фитнес" в Астрахани Елизавета Перекрестова.

В номинации "Открытие" за старт вопреки условиям пандемии победу одержал клуб "Crocus Fitness Лужники", открывшийся в постковидный период в сентябре прошлого года.

Другие номинации

В еще одной номинации "Имиджмейкер", которая выявляла тех, кто создает положительный имидж отрасли, выиграл управляющий партнер сетей World Class, "ФизКульт" и Fitron Михаил Плужников. Лучшей в номинации "Connecting Fitness" стала общественный уполномоченный в сфере фитнес-индустрии в Санкт-Петербурге Наталья Борулько. А в номинации "Партнер АОФИ" победа присвоена дистрибьютору ряда мировых фитнес-брендов "МФитнес".

Другая номинация "Властный диалог" отметила вклад людей, которые проявили себя во взаимодействии между бизнесом и властью. Ее лауреатом стал владелец сети фитнес-клубов PowerHouse Gym в Екатеринбурге Антон Гиренко-Коцуба. Награду вручил специальный корреспондент направления "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" агентства ТАСС, член экспертного совета премии Наиль Шахвалиев.

"Наше направление уже несколько лет освещает в ТАСС деятельность малого и среднего бизнеса, в том числе предпринимателей из фитнес-отрасли. Отрадно видеть, что несмотря на сложный период отрасль адаптируется к изменениям, открываются новые фитнес-клубы, запускаются необычные и востребованные проекты. В этих успехах немаловажную роль играют и те, кто выстраивает конструктивное взаимодействие с государством", - сказал Шахвалиев на церемонии.

Всего в экспертный совет премии, который определял лауреатов, вошли семь человек - представители бизнеса, общественники и журналисты. Победители получили вознаграждения от спонсоров премии.