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ЭКСПО-2020
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Греф: Россия в перспективе будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций

Глава Сбербанка отметил, что традиционные источники энергии будут пользоваться популярностью в ближайшие 10 лет в связи с ростом спроса на ресурсы
Глава Сбербанка Герман Греф Александр Щербак/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций. Такое мнение он высказал, выступая в рамках "Экспо-2020".

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"В соотношении "риск/прибыль" в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Привлекательность ее при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики - это приоритеты российского правительства", - сказал он.

Греф при этом выразил уверенность, что российское правительство в ближайшие годы не отступит от поддержания макроэкономической стабильности.

"Мне не кажется, что президент и правительство России в ближайшие годы не отступят от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности, которая является основной для любых инвестиций, и будут наращивать усилия, чтобы смягчить инвестиционный климат", - сказал он.

Об источниках энергии

Традиционные источники энергии будут пользоваться популярностью в ближайшие 10 лет в связи с ростом спроса на данные ресурсы, заявил глава Сбербанка в интервью телеканалу "Россия-24".

"Продолжается рост спроса пока, и в ближайшие 10 лет мы прогнозируем, что традиционные источники энергии будут пользоваться популярностью", - сказал он.

Греф также отметил, что о росте спроса на традиционные источники энергии свидетельствуют цены на нефть и газ. "За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках", - добавил он.

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РоссияЭКСПО-2020Греф, Герман Оскарович
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