{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турция решила изменить экспортный бренд своей продукции

Ее будут поставлять под единым брендом Made in Türkiye

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение изменить экспортный бренд турецкой продукции для повышения ее узнаваемости за рубежом. Соответствующее решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовано в субботу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Отныне вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция будет поставляться под единым брендом Made in Türkiye.

В документе утверждается, что именно турецкий вариант написания Турции (Türkiye) "наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа". Подчеркивается, что "решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции".

Кроме того, начиная с 4 декабря во всех официальных документах республики вместо слов Turkey, Turkei, Turquie будет использоваться единый вариант написания - Türkiye.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
ЭКСПО-2020
"Металлоинвест" ведет диалог с ОАЭ по кооперации в производстве стали из углеводородов
Компания рассмотрит в ближайшее время вопрос о строительстве нового станопрокатного завода в ОАЭ
Читать полностью