Турция решила изменить экспортный бренд своей продукции

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение изменить экспортный бренд турецкой продукции для повышения ее узнаваемости за рубежом. Соответствующее решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовано в субботу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Отныне вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция будет поставляться под единым брендом Made in Türkiye.

В документе утверждается, что именно турецкий вариант написания Турции (Türkiye) "наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа". Подчеркивается, что "решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции".

Кроме того, начиная с 4 декабря во всех официальных документах республики вместо слов Turkey, Turkei, Turquie будет использоваться единый вариант написания - Türkiye.