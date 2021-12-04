Еврокомиссар по экономике утверждает, что РФ сократила осенью поставки газа в ЕС на 25%

РИМ, 4 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони выступил в субботу с утверждением, что поставки российского газа в Евросоюз в октябре - ноябре сократились на 25% по сравнению с прошлым годом.

По его словам, ЕС сейчас получает газ "из Норвегии и Алжира в полном объеме". "А поставки газа из России в октябре и в ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", - утверждал Джентилони, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги", организованной Итальянским институтом международных политических исследований при поддержке МИД республики.

Между тем 1 декабря "Газпром" сообщал, что, согласно предварительным данным, с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% (на 10,6 млрд куб. м), до 171,5 млрд куб. м. В частности, "Газпром" с начала года нарастил поставки газа в Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Румынию (на 221,8%), Польшу (на 7,5%), Финляндию (на 9,1%), Болгарию (на 43,8%), Грецию (на 12,2%), Словению (на 53,9%), указано в сообщении холдинга.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили 1 тыс. долларов за тыс. куб. м и почти достигли 2 тыс. долларов за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ.

13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу". Ранее Путин подчеркивал, что "Газпром" ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в Европу при наличии соответствующих заявок.