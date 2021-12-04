Минпромторг надеется на окончание сертификации МС-21 в 2021 году

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России рассчитывает на окончание сертификации самолета МС-21 до конца 2021 года, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы делаем все для того, чтобы постараться успеть в этом году", - сказал он.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Самолет с двигателями PW140 уже проходит сертификационные испытания.