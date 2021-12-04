Петербургу одобрили заявку на получение 24 млрд рублей для транспортных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Петербурга на финансирование транспортных проектов в 2022-2023 годах, размер инфраструктурного бюджетного кредита составляет 24,15 млрд рублей. Об этом рассказали в субботу в пресс-службе Смольного.

"Правительственной комиссией по региональному развитию была одобрена заявка Петербурга на финансирование транспортных проектов в 2022-2023 годах с использованием инфраструктурного бюджетного кредита на общую сумму 24,15 млрд рублей. В их числе транспортная развязка Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом, а также обновление подвижного состава "Горэлектротранса" - приобретение 169 трамваев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что правительство Санкт-Петербурга в Минстрой России направило заявки на финансирование инфраструктурных проектов по приобретению подвижного состава для "Пассажиравтотранса" на 200 газобаллонных автобусов и 200 электробусов на общую сумму 16,24 млрд рублей. Еще один проект предусматривает приобретение Петербургским метрополитеном у АО "Трансхолдлизинг" в лизинг 950 вагонов. Общий объем инвестиций - 129,3 млрд рублей. Предполагается софинансирование: 75% - средства Фонда национального благосостояния, 25% - средства бюджета Санкт-Петербурга.

Транспортные проекты

4 декабря на рабочей встрече в Москве губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным городские транспортные проекты. Губернатор доложил о ходе выполнения поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания от 26 июля 2021 года. Правительство Санкт-Петербурга совместно с Минстроем России и Минфином России проводит работу по заключению соглашений о реализации трех одобренных инфраструктурных проектов.

На совещании также затронули концепцию развития Петербургского железнодорожного узла. Планируется до 2030 года организовать внутригородские маршруты Ораниенбаум - Белоостров и Гатчина-Пассажирская - Варшавская - Токсово. Планируется внедрить тактовое движение электропоездов. Строительство Северо-Восточного железнодорожного обхода исключит прохождение транзитного грузового потока вблизи зон жилой застройки. Для интеграции в существующую систему городского транспорта построят девять пересадочных комплексов. Планируется, что, как и в Москве, электрички возьмут на себя функции внутригородского общественного транспорта, проект реализуют к 2030 году.

В июле этого года президент России Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги КАД-2, а также проработать вопросы транспортной системы по строительству и реконструкции дорог, развязок, развития общественного и железнодорожного транспорта.