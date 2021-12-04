Глава Минпромторга рассказал о недостатках Tesla российской зимой

ДУБАЙ (ОАЭ), 4 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что американский электромобиль Tesla может быть неудобен для использования в условиях российских морозов: запас хода машины падает из-за температуры. Такое заявление Мантуров сделал в ходе пленарной сессии форума "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "Экспо-2020".

По словам министра, через 20-30 лет транспортная отрасль будет состоять из симбиоза автомобильного и авиационного транспорта, но чтобы этого достичь нужно развивать технологии. В частности, электрические двигатели и батареи.

"Сегодня накопители энергии, к сожалению, особенно в наших условиях, имея в виду климатические условия, это еще до конца не устоявшаяся технология, есть куда двигаться. <…> Я приведу пример: электроавтомобили в России этой зимой, автомобиль Tesla. У него заложено в паспорте 400-450 км [хода после зарядки]. Могу сказать из собственного опыта: автомобиль постоял полтора часа на морозе, мороз был минус 30. Я еле доехал до дома, потому что вместо заявленных 450 км осталось меньше 100 км [запаса хода], а по факту - и того меньше"

Автомобиль Tesla Мантуров использует с 2020 года, он официально задекларирован. Основную часть времени министр передвигается на автомобиле Aurus российского производства.