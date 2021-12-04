В ЦРПТ заявили, что маркировка не вызовет дефицита пивной продукции

"Маркировка не вызовет дефицита пивной продукции. Цифровая маркировка распространяется уже на 14 товарных групп объемом 12% несырьевого ВВП страны и ни в одной из отраслей не вызвала сложностей с поставками и тем более не привела к дефициту. Как не привела и к росту цен на маркируемую продукцию", - считают в ЦРПТ.

Более того, по мнению представителей оператора, поштучный цифровой контроль каждой единицы продукции позволяет предсказывать и не допускать дефицита в любом регионе и городе, как это происходит, например, с вакцинами против COVID-19, информация о которых поступает в систему с каждого пункта вакцинации в режиме онлайн. В ЦРПТ отметили, что, по данным официального исследования Научно-исследовательского финансового института при Минфине, в пивной отрасли маркировка приведет к увеличению прибыли для добросовестных производителей на 2,5-3 млрд рублей, позволит создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей в год.

В России проходит добровольный эксперимент по цифровой маркировке пива, в ходе которого участники могут подготовиться к началу обязательной маркировки, в спокойном режиме адаптировать и протестировать все процессы. Пилотный проект идет с 1 апреля 2020 года. Таким образом, у компаний есть полтора года на подготовку, считают в ЦРПТ.

По данным оператора, в пилотном проекте участвуют 167 компаний, которые занимают более 80% рынка. За время эксперимента было успешно протестировано нанесение кодов на все наиболее востребованные в отрасли форм-факторы. "В рамках эксперимента запущены работы по интеграции двух систем - цифровой маркировки и ЕГАИС, - что позволит бизнесу работать в системах по принципу единого окна. Маркировка пива будет вводиться поэтапно", - добавили в ЦРПТ.

3 декабря стало известно, что Минпромторг РФ предложил начать маркировку пива в спецупаковке с сентября 2022 года, а пива в других видах упаковки - с декабря 2022 года. В Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет пивоваров AB InBev Efes, "Балтику" (часть Carlsberg Group) и Heineken) считают, что обозначенные сроки введения маркировки являются нереалистичными и могут привести к коллапсу на пивоваренном рынке. Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты, отметили в ассоциации. Там также добавили, что пока не решен вопрос сосуществования двух параллельных систем - ЕГАИС и маркировки.