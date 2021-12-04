Минск рассматривает цену на газ из РФ как один из источников покрытия санкционных убытков

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году на уровне $128,5 за 1 тыс. куб. м является одним из источников покрытия санкционных издержек. Об этом заявил в субботу заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь-1" .

"Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас - $128,5 [за 1 тыс. куб. м], это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках", - отметил замглавы президентской администрации.

Белоруссия в будущем году будет полностью обеспечена нефтяным сырьем, подготовка контрактов на поставки почти завершена, заявил Крутой. "По нефти контракты практически подписаны на следующий год, никаких вопросов по нефтяному рынку тоже не будет", - отметил Крутой.

По его словам, "объем [поставок нефти в 2022 году] на уровне этого года". "В бюджете заложен более консервативный сценарий - переработка нефти в объеме 12,5 млн тонн. Но целевой сценарий - 16-17 млн тонн, часть будет поставлена железнодорожным транспортом, часть - трубопроводным. Два наших завода будут в следующем году в полном объеме обеспечены нефтью, никаких вопросов нет", - сказал замглавы президентской администрации.

По словам Крутого, энергетический и химический экспорт Белорусии понесет потери от санкций на сумму $250-300 млн в год.