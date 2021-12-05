Кабмин продлил введенные из-за пандемии правила работы вахтовиков до конца 2022 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вахтовики продолжат работать по временным правилам до конца 2022 года. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

"Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. <…> Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведенное в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, должны получать не менее 2/3 оклада, сумма рассчитывается пропорционально времени простоя. Также максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев при письменном согласии работника. Данная мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе в связи с противоэпидемическими мероприятиями. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, а перерыв между сменами - не менее 12 часов.

"Временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции и защитить здоровье людей", - уточняется в пресс-службе.