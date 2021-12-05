Около половины финских компаний в России рассчитывают на рост бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Около 50% финских предприятий, работающих в России, ожидают роста бизнеса в ближайшей перспективе, сообщила ТАСС генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо.

"Вопросы экономики многих волнуют. На них оказывают влияние многие факторы, в том числе и пандемия, а также изменение цен на сырье. Прошлый год был непростым, и мы понимаем, почему. Больше всего пандемия повлияла на сферу услуг", - сказала генконсул. По приведенным ею данным Барометра финско-российской торговли, дважды в год составляемого финско-российской торгово-промышленной палатой, "около половины финских предприятий ждут роста [бизнеса в России]".

Ванамо отметила, что между Финляндией, Санкт-Петербургом и Северо-Западом РФ сформирована " хорошая экономическая база". "Россия является важным торговым партнером Финляндии, по общему объему всего товарооборота она занимает третье место", - напомнила она. "Что касается текущего года, наблюдается позитивная тенденция в росте экспорта и импорта. Они выросли по сравнению с прошлым годом (за аналогичный период - прим. ТАСС) примерно на 20%", - сказала генконсул. Она подчеркнула, что "в нынешней ситуации это очень хороший результат", "мы надеемся, что это развитие продолжится".

Говоря о финских капиталовложениях на Северо-Западе России, Ванамо отметила, что пандемия повлияла на готовность компаний инвестировать. "Мы слышали от компаний, что им приходилось откладывать инвестиции", - сказала она. Вместе с тем, по ее словам, финские компании целенаправленно, на протяжении многих лет вкладывали средства в Петербурге и соседних регионах. "Инвестиции, которые были недавно, [осуществили] именно те компании, которые здесь уже давно и которые просто хотят сделать свою деятельность более эффективной. Один пример - из Ленинградской области, там находится завод "Nokian Tyres": они инвестировали в строительство склада, и там было использовано много автоматизированных технологий", - добавила генконсул. В числе "хороших новостей" Ванамо назвала то, что финская компания Eke планирует инвестировать в строительство бизнес-центров и гостиницы в Санкт-Петербурге. "В общей картине ситуация стабильная", - резюмировала она.

На этой неделе в городе прошел форум "Финский бизнес в Санкт-Петербурге" (Finnish Business 2021), в этом году он собрал на одной площадке 55 финских и почти 100 российских компаний. Главной темой стало устойчивое развитие, организатором выступила финско-российская торговая палата. Вице-губернатор города Максим Соколов отметил на форуме, что после существенного сокращения товарооборота между Петербургом и Финляндией в 2020 году наблюдается тенденция к его восстановлению. По приведенным данным, по итогам первого полугодия 2021 года он вырос на 26% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.