В Карелии намерены привлечь в регион за 1,5 года до 20 новых арктических резидентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии намерены привлечь в регион до 20 новых арктических резидентов в ближайшие 1,5 года, сообщил ТАСС на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы предполагаем, что еще 15-20 резидентов нам удастся в ближайшие год-полтора привести. Это может быть не такие крупные проекты, [хотя] у нас сейчас есть в проработке в конкретной фазе переговоров серьезный проект в обрабатывающей промышленности", - сказал он, добавив, что упомянутое производство сопоставимо по объему инвестиций с проектом строительства целлюлозного завода "Сегежа Запад", то есть на уровне 80-90 млрд рублей.

В Карелии зарегистрированы 33 резидента Арктической зоны, еще 40 предпринимателей зарегистрировались на арктическом портале. Реализация масштабного проекта в сфере обрабатывающей промышленности зависит от темпов газификации арктических районов Карелии. По словам Парфенчикова, вместе с "Газпромом" власти региона определяются с решением строительства трубы в сторону Сегежского района, самой южной точки карельской Арктики, и далее - Костомукши.

"Это одна из главных проблем не только Карелии: многие арктические преференции, очень важные, серьезные, нивелируются достаточно сложной инфраструктурой, в том числе энергоинфраструктурой. Если мы сейчас увяжем [газификацию], будет окончательное решение по строительству этой трубы к 2025 году, то, конечно, это создаст очень серьезный дополнительный импульс для прихода крупных инвесторов в южную часть Арктической зоны", - сказал Парфенчиков.

В перспективе Карелии предстоит решить вопрос газификации северных районов. Здесь регион работает совместно с правительством Мурманской области. "При всей сложности и всех проблемах экономики без строительства газопровода до Мурманска тоже не обойтись. В этой ситуации мы могли бы рассчитывать на газификацию оставшихся частей Карелии, северной части. Но это более отдаленный этап", - сказал Парфенчиков.

Организатором форума "Арктика: настоящее и будущее" выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД, профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.