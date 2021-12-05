Глава ВТБ считает, что показатель инфляции в России не станет двузначным

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России может достичь 8%, но двузначных цифр не предвидится. Такое мнение выразил глава Банка ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-1" в программе " Москва. Кремль. Путин ".

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

"Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Костин считает, что вырастут как ставки по кредитам, так и ставки по депозитам. "Чудес не бывает, деньги стали дороже, но, соответственно, и ставки по депозитам будут расти. Поэтому граждане, которые хранят деньги в банках, они тоже больше получат. Прямая связь", - добавил он.

Ранее Костин заявил, что Банк ВТБ прогнозирует сохранение инфляции в РФ до конца текущего года на уровне около 6%.