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Прямой одноэтажный поезд из Оренбурга в Санкт-Петербург запустят 13 декабря

Сейчас доехать из одного города в другой можно только с пересадкой

ОРЕНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Новый одноэтажный поезд прямым сообщением Оренбург - Санкт-Петербург запустят 13 декабря, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК").

"С 13 декабря из Оренбурга в Санкт-Петербург начнет курсировать прямой скорый поезд. Он будет состоять из одноэтажных вагонов - СВ, купейных и плацкартных, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия, включая экологически чистые туалетные комнаты, кондиционеры, розетки, багажные купе", - сообщил собеседник агентства.

По данным ФПК, поезд №105/106 Оренбург - Санкт-Петербург будет через день отправляться из Оренбурга в 19:20 (17:30 мск) и прибывать в Санкт-Петербург в 07:19 (через сутки). Время отправления из Санкт-Петербурга - 14:30, прибытия в Оренбург - через сутки в 06:43 (04:43 мск). Маршрут пройдет через станции Самара, Пенза, Рузаевка, Рязань, Тверь и другие. Как уточнили в компании, в настоящее время доехать из одного города в другой можно только с пересадкой в Москве или в Самаре.

3 декабря из Оренбурга в Москву отправился первый регулярный поезд из новейших двухэтажных вагонов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОренбургская область
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