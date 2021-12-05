В строительство ГОКа на месторождении золота "Наседкино" в Забайкалье вложат 15 млрд руб.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Порядка 15 млрд рублей намерены вложить инвесторы в реализацию проекта по строительству горноперерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в Забайкалье до 2022 года включительно. Об этом журналистам сообщил оператор премии "Звезда Дальнего Востока", номинантом которой стала компания "Мангазея Золото", занимающаяся проектом.

"Объем инвестиций, который планируется осуществить в реализацию проекта по строительству горноперерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в Забайкалье до 2022 года включительно, составляет более 15 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Объем фактически произведенных инвестиций на реализацию проекта по строительству ГОКа "Наседкино" превышает 13,7 млрд рублей. Компания - один из крупных производителей золота, общие ресурсы золота превышают 170 тонн (22,5 тонн - месторождение "Наседкино"; 67 тонн - месторождение "Кочковское"; 76 тонн - месторождение "Итака"; 5,5 тонн - месторождение "Савкино"). Объем добычи золота на предприятиях группы в прошлом году составил около 1,6 тонн, на сегодняшний день создано более 1,4 тыс. рабочих мест. Месторождение "Наседкино" в Могочинском районе было введено в эксплуатацию в текущем году, выход "Наседкино" на проектную мощность в 1 млн тонн руды в год с извлечением более 90% обеспечит добычу до 2,5 тонны золота в год, подчеркивают в компании.

Группа компаний "Мангазея" является резидентом территории опережающего развития "Забайкалье". Компания "Мангазея Золото" является претендентом на получение премии в номинациях "Стратегическое развитие" и "Лучший работодатель". Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве - 2021". За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока.