Второе судно с углем прибыло на Украину из США

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Второе судно с американским углем прибыло на Украину, груз топлива на его борту предназначен для предприятий компании ДТЭК, входящих в холдинг предпринимателя Рината Ахметова. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Энерго".

"На Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем. Оно осуществило доставку в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте на Украину семи судовых партий с углем из США и Колумбии. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Этот уголь, как ожидается, в ближайшее время поступит на склады электростанций ДТЭК. "Несмотря на очень сложные условия с доступностью и рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках, сегодня мы встречаем уже второе судно с углем из США. В ближайшие дни он пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды", - приводит пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Днем ранее на Украину для нужд госкомпании "Центрэнерго" морским транспортом уже доставлено 60,5 тыс. тонн угля. Его направят на Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС.

Для ДТЭК в декабре прибудут еще три судна. Суммарный объем поставок в ноябре - январе запланирован на уровне около 470 тыс. тонн. Общий объем законтрактованного компанией угля из Польши, США и Казахстана составляет более 0,9 млн тонн. Идут переговоры о дополнительных поставках топлива, заверили ранее в ДТЭК.

Дефицит угля на Украине

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко 11 ноября заявлял, что основные импортные поставки угля на Украину в этом отопительном сезоне придут из США и Польши. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 ноября сообщил, что Киев ожидает прибытие семи судов с углем в конце ноября - начале декабря. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что этого его хватит для энергетического сектора страны до конца текущего года.

Ранее в компании "Центрэнерго" сообщали, что законтрактовали около 1,5 млн тонн угля из четырех стран, чтобы покрыть дефицит топлива в текущем отопительном сезоне. По железной дороге из Казахстана планируется поставить 663 тыс. тонн угля, из Польши - 300 тыс. тонн. Остальные объемы прибудут морем из США и Австралии. Для покрытия энергодефицита также идет коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии мощностью. Киев несколько раз экстренно запрашивал аварийную помощь и у Словакии.