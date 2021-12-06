Мосбиржа запускает утреннюю сессию

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московская биржа с 6 декабря расширяет время торгов на рынке акций, а также запускает аукцион открытия на валютном рынке, который будет проводиться по всем спот-инструментам.

С 6 декабря торги на рынке акций будут начинаться в 06:50 мск. Ранее они проводились с 09:50 до 23:50 мск. Таким образом, после запуска утренней сессии торги на рынке акций будут длиться 17 часов. Как отмечается на сайте площадки, с расширением времени торгов клиенты Сибири и Дальнего Востока, а также Азиатского региона получат возможность участвовать в торгах на бирже в более удобное для них время. Кроме того, участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.

Кроме того, с 6 декабря на валютном рынке запускается аукцион открытия, который будет проводиться с 06:50 до 07:00 мск по всем спот-инструментам. Нововведение направлено на повышение эффективности ценообразования на валютном рынке и поспособствует формированию более репрезентативной цены открытия и снижению риска искусственного завышения или занижения рыночной цены.