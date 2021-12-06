Wildberries запустил программу открытия партнерских логистических центров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries запустил программу, по которой логистические центры для работы ретейлера могут открыть партнеры. Об этом говорится в сообщении компании.

"Wildberries объявил о начале сотрудничества с российским бизнесом по открытию партнерских логистических центров: в декабре компания планирует запустить около десятка новых инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

В партнерских сортировочных центрах будет осуществляться приемка, сортировка, временное хранение и дальнейшая отгрузка товаров. Первые три партнерских сортировочных центра уже запущены в Москве, в ближайшие дни заработают несколько объектов в Московской области. В планах компании - открытие десятков партнерских сортировочных центров в разных регионах России, отмечается в материале.

"Wildberries продолжает создавать новые возможности для сотрудничества с российским бизнесом. В 2021 году мы предложили предпринимателям открывать партнерские пункты самовывоза и зарабатывать на выдаче заказов. Мы видим, что наш проект пользуется большой популярностью - каждый месяц открывается около 1,5 тыс. новых точек самовывоза - поэтому мы решили развивать партнерство еще активнее и перейти на новый этап - открытие совместных сортировочных центров. Это позволит поддержать малый и средний бизнес нашей страны, создать новые рабочие места, а также ускорит обработку и доставку заказов", - прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в 2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг 437,2 млрд рублей.