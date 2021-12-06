РБК: ЦБ РФ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России для улучшения механизма возврата похищенных у граждан средств планирует определить сумму, которую банки должны будут возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на материалы ЦБ, разосланные участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.

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В соответствии с текстом поправок в закон о национальной платежной системе, планируется ввести упрощенный порядок возврата пострадавшим от финансовых мошенников в размере суммы, которую определит Банк России. Клиент должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции. В материалах ЦБ уточняется, что сумма будет посчитана "исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии".

Кроме того, регулятор предлагает дать банкам право списывать деньги по истечении одного-двух рабочих дней при наличии признаков мошеннических действий, даже несмотря на согласие клиента. "Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод", - приводит издание текст материалов Банка России.

Предлагается распространить обязанность проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента, не только на банк инициатора перевода или оплаты, но и на банк получателя денег. Регулятор также предлагает наделять банки правом блокировать на пять рабочих дней расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. "Указанный срок необходим клиенту-потерпевшему, правоохранительным органам для обращения в суд для получения законного основания дальнейшего ареста денежных средств и получения судебного решения о возврате денег", - указано в материалах ЦБ. При этом банки смогут блокировать операции только на основании сведений о возбуждении уголовных дел.

Подлинность материалов регулятора РБК подтвердили три источника на финансовом рынке, получение предложений подтвердили в Росбанке и Альфа-банке. ЦБ получил большое количество предложений и уточняющих вопросов после первого раунда консультаций с участниками рынка. "По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно", - сообщили изданию в Банке России.

О том, что ЦБ РФ планирует улучшить механизм возврата похищенных мошенниками у граждан средств, Уваров сообщил в начале декабря в ходе форума AntiFraud Russia 2021. По его словам, добиваться эффектов в результате внесения изменений в закон о национальной платежной системе предлагается путем оперативного взаимодействия МВД с Банком России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов регулятора.