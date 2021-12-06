"Южуралзолото" инвестирует 10 млрд рублей в создание туркластера в Хакасии

ТАСС, 6 декабря. Группа компаний "Южуралзолото" инвестирует до 2027 года 10,4 млрд рублей в создание туристского кластера "Поднебесье" в горах Кузнецкого Алатау в Хакасии. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Виктор Богушевич.

"Правительством Республики Хакасия и АО "Южуралзолото группа компаний" было подписано соглашение о совместной заинтересованности в реализации проекта "Создание всесезонного туристского центра "Поднебесье", согласно которому инвестор принимает участие в финансировании проекта в течение пяти лет (период 2022-2027 годов). Ожидаемая совокупная стоимость инвестиционного проекта составляет 10,4 млрд рублей", - сообщил Богушевич, добавив, что сумма может быть скорректирована, в том числе и на этапе разработки проектно-сметной документации.

В 2022 году корпорация "Туризм.РФ" начнет разработку мастер-плана туркластера. Соответствующих договоренностей ранее достигли правительство республики и корпорация.

В кластере планируется создать горнолыжный курорт, круглогодичные базы отдыха и усадьбы. Для туристов будут доступны экскурсии и пешие походы, сплавы по горным рекам. Кузнецкий Алатау - нагорье в системе Саяно-Алтайской горной области на юге Западной Сибири протяженностью около 300 км с юга на север и шириной до 150 км. Зима в Кузнецком Алатау с мягкими температурами и низкой влажностью. По данным Минэкономразвития Хакасии, ежегодно в этой части республики бывает 20-30 тыс. туристов.

О компании-инвесторе

"Южуралзолото группа компаний" - золотодобывающая компания, ведущая добычу как подземным, таки и открытым способом. Активы компании расположены в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии.