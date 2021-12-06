Скопление грузовых поездов на Транссибе вызвало задержки пассажирских электричек Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Задержки в движении пассажирских электричек возникли в Приморье из-за того, что на Транссибирской железнодорожной магистрали скопились грузовые поезда с грузами, следующие в направлении портов региона, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Экспресс Приморья", отвечающей за пассажирское железнодорожное сообщение в крае.

"Да, задержек вчера было много. К сожалению, их пик пришелся именно на вечерние часы, в результате чего электрички уссурийского направления, следовавшие во Владивосток, а это спасская, раздольненская, кипарисовская, следовали с опозданием в два и три часа. Учитывая, что никаких ЧП на линии не было, такие задержки недопустимы. О причинах этой ситуации могу сказать только следующее: я не могу комментировать и оценивать общую ситуацию на восточном участке Транссиба, но могу сказать, что наши электрички попали в большую пробку, образованную именно грузовыми поездами", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в направлении портов южного Приморья подошло большое количество грузов, и пассажирские электропоезда движутся в общем потоке с грузовыми.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минтрансу России как можно быстрее решить проблему с задержками доставки через Приморский край грузов в контейнерах, которая образовалась на всем российском Дальнем Востоке. На смещение сроков поставок повлиял глобальный кризис в логистике - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

Кроме того, в пресс-службе Дальневосточной железной дороги - филиала РЖД 3 декабря ТАСС сообщили, что на ДВЖД отставлено от движения 16 грузовых составов после того, как в связи с усилением мер по профилактике и контролю над эпидемиологической ситуацией в Суйфэньхэ китайская сторона приостановила прием груза через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ. В свою очередь, РЖД ввело ограничение на отгрузку в адрес этого пограничного перехода на все грузы, кроме контейнеров. Сложившаяся ситуация, а также снежные циклоны усложнили эксплуатационную обстановку на ДВЖД. Грузоотправителям предлагаются альтернативные маршруты, например через порты Дальнего Востока и далее морским транспортом.