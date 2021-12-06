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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Москве

Среди них архитектор микросервисов, программист мобильных приложений и няня-гувернантка
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в декабре стали архитектор микросервисов, программист мобильных приложений и няня-гувернантка. На данных позициях работодатели готовы заплатить от 360 тыс. руб. в месяц, следует из рейтинга вакансий за декабрь "Работы.ру", который имеется в распоряжении ТАСС.

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"Одна из самых высоких заработных плат в Москве доступна архитектору микросервисов - от 400 000 рублей. В обязанности специалиста входит создание целевой архитектуры, формирование цифровых артефактов концептуальной архитектуры, ответственность за разработку командами детальной архитектуры всех аспектов", - рассказали в сервисе.

От 380 тыс. руб. готовы заплатить кандидату на должность программиста мобильных приложений, а 360 тыс. руб. в месяц предлагают няне-гувернантке - для этого необходимо иметь высшее педагогическое образование и быть готовой обеспечивать полный уход и заниматься образованием двух детей 6 и 10 лет.

Также порядка 300 тыс. руб. предлагают кандидату на должность технического директора рекламно-производственной компании, до 250 тыс. руб. - врачу-косметологу и сервисному инженеру. А порядка 200 тыс. в месяц может получать стоматолог-ортопед, мастер по камню и маркетолог.

"Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 20,3 млн резюме, зарегистрировано более 780 тыс. работодателей и публикуется более 260 тыс. вакансий каждый месяц.

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