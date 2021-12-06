Власти Австралии создают новый бренд, чтобы увеличить объем перерабатываемого мусора

СИДНЕЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Австралийское правительство создает новый бренд "Переделано в Австралии", чтобы побудить граждан страны уделять больше внимания переработке мусора и нарастить объемы производственных мощностей в этой сфере. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Мы берем на себя ответственность за свои отходы и прекращаем отправлять их за границу, делая чужой проблемой. Переработка [отходов] станет одним из национальных приоритетов, что <…> поможет и потребителям, и производителям увидеть преимущества использования переработанных материалов. [Бренд] "Переделано в Австралии" позволит нам всем ощутить гордость за то, что мы поступаем правильно, <…> а наши усилия защищают окружающую среду и создают новые рабочие места", - указал Моррисон в ходе выступления перед журналистами в Сиднее.

По словам министра окружающей среды Австралии Сьюзан Лей, расширение национальной программы переработки отходов не только позволит снизить негативное воздействие на природу, но и придаст импульс развития экономике страны. "Бренд "Переделано в Австралии" поможет австралийцам замечать продукты, произведенные из переработанных материалов, и делать выбор в их пользу, а также повысит осведомленность населения о том, как переработка отходов влияет на нашу жизнь", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что переработка бытовых и производственных отходов станет одним из шести приоритетных направлений развития национального производства. Правительство Австралии намерено вложить порядка 1,5 млрд австралийских долларов ($1,06 млрд) в добычу и переработку полезных ископаемых, производство продуктов питания и медицинских товаров, переработку отходов и получение энергии из экологически чистых источников, оборонную промышленность и космические технологии.

По данным австралийского статистического бюро, ежегодно страна производит порядка 75,8 млн тонн твердых бытовых отходов, их объем растет на 10% в год. Более половины всех отходов (около 38,5 млн тонн) отправляется на переработку, но не менее 27% (20,5 млн тонн) остается на свалках. Среднегодовой объем отходов на каждого жителя страны сегодня составляет 540 кг.