Бизнес Москвы просит льготную ставку налога на прибыль от интеллектуальной деятельности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московское региональное отделение (МРО) "Деловой России" предложило властям столицы определить льготную ставку налогообложения для сделок с результатами интеллектуальной деятельности (РИД). Об этом говорится в письме руководителя исполнительного комитета бизнес-объединения Евгения Базылева руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Кириллу Пуртову (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас поддержать нашу инициативу и дать поручение по внесению необходимых изменений в законодательные акты, которые определят льготные ставки налогообложения для сделок с РИД в городе Москве и установят виды РИД, на которые распространяется данная льгота", - сообщается в письме.

Как пояснили в деловом объединении, со 2 августа вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие налоговые льготы в сфере интеллектуальной собственности. Одно из них дает субъектам РФ право установить пониженную ставку по налогу на прибыль от предоставления прав использования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта. Речь идет о возможности снизить ставку налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, "не затрагивая 3% составляющей налога, отчисляемой в федеральный бюджет", отметили в МРО "Деловая Россия".

Пониженная налоговая ставка подлежит применению при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках такой деятельности, осуществляемой на территории соответствующего субъекта РФ, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от иной деятельности. Закон субъекта РФ определяет виды результатов интеллектуальной деятельности, прибыль от предоставления прав использования которых может облагаться по пониженной налоговой ставке, размер этой налоговой ставки, а также дополнительные условия ее применения.

В бизнес-объединении считают, что стимулирование оборота и экспорта интеллектуальной собственности - важнейшее направление развития столичной экономики. Поэтому дополнительные преференции, либо обнуление региональной ставки по налогу на прибыль от предоставления прав использования РИД по лицензионному договору "будет способствовать интенсификации деловой активности в сфере креативных индустрий, создаст условия для более активного развития в Москве целого ряда отраслей (в первую очередь высокотехнологичных) и укрепит позиции города Москвы как одного из мировых центров генерации интеллектуальной продукции", пояснили в МРО "Деловая Россия".