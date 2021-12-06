АТОР сообщила, что стоимость новогодних туров в Турцию выросла в 2,2 раза

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минимальная стоимость туров в Турцию с вылетом в конце декабря увеличилась в 2,2 раза по сравнению с путевками туда с вылетом в конце ноября - начале декабря, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе со ссылкой на данные аналитической службы АТОР.

"Показатели роста минимальных цен на новогодние туры (вылет в конце декабря) по сравнению с концом ноября - началом декабря выглядят так: <…> Египет +104,7%, Доминикана +107,6%, Турция (Анталья) +116%, Мексика +126,5%, Венгрия +170%", - сказала Ломидзе.

Минимальные цены на туры в Грецию выросли более чем в два раза, на Мальдивы - на 80%, в Сочи - на 65%, в Сербию - на 62,3%, в Стамбул - на 40%, в ОАЭ - на 26%, на Кипр - на 23,6%, на Кубу - на 21,3%. При этом за два года минимальная стоимость новогодних туров в Турцию увеличилась на 14%, на Мальдивы - на 25%, в ОАЭ - на 35%, в Доминикану - на 39%, на Кубу - на 47%, в Мексику - на 59%, сказала эксперт.

В ходе анализа учитывались десятидневные пакетные туры на двоих с вылетом в период с 24 по 30 декабря, включающие авиаперелет из Москвы, проживание и питание. За основу взяты данные федеральной сети турагентств "1001 тур". Рейтинг составлен вечером 5 декабря 2021 года. По данным АТОР, стартовая цена на новогодний тур в Сочи составляет 34,4 тыс. рублей, в Стамбул - 53,2 тыс. рублей, в Крым - 60,8 тыс. рублей, в Египет - 82,3 тыс. рублей, в ОАЭ - 87,4 тыс. рублей, в Анталью - 87,7 тыс. рублей, на Кубу - 192,3 тыс. рублей, на Мальдивы - 256 тыс. рублей, в Доминикану - 278,2 тыс. рублей, в Мексику - 423,9 тыс. рублей, сообщила Ломидзе.

"Средние цены на уже реализованные до 6 декабря турпакеты с вылетом 24-30 декабря в популярные отели по сравнению с вылетами в конце ноября демонстрируют нам, что в тройку лидеров по ценовой доступности на Новый год-2022 входят Сочи, Стамбул и Анталья. На этих направлениях в среднем, десятидневный тур на Новый год обошелся туристам от 58,5 тыс. до 132,4 тыс. рублей на двоих за турпакет с перелетом. Рост средних цен для новогоднего периода по сравнению с концом ноября - началом декабря составил в Сочи +46%, в Стамбуле +95%, в Анталье +178%", - добавила она.