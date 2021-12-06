Структура Минобороны РФ стала генподрядчиком строительства университета "Тавриды" в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Военно-строительная компания Минобороны России (ВСК) стала генеральным подрядчиком строительства Университета креативных индустрий, который создается в Крыму на площадке арт-кластера "Таврида", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе арт-кластера.

"Круглогодичный образовательный центр "Университет креативных индустрий" создается в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Он войдет в число образовательных центров Росмолодежи и станет ключевым проектом арт-кластера "Таврида". <...> Генеральным подрядчиком строительства выбрана Публично-правовая Военно-строительная компания Минобороны России (ВСК)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организация имеет опыт создания крупных объектов и реализации проектов комплексного развития территорий, в том числе работала и работает над строительством крупнейшего в РФ центра скалолазания (Москва), реконструкцией Балаклавского подземного музейного комплекса, созданного в бывшей секретной базе подводных лодок, созданием историко-археологического парка "Херсонес Таврический" (Севастополь).

Университет должен начать работу в 2023 году. В нем будут предусмотрены программы для молодых профессионалов творческих и креативных индустрий, управленцев, лидеров НКО и других. "Университет креативных индустрий станет уникальным, первым в России центром дополнительного образования для всех, кто стремится творить и создавать, раскрыть свой потенциал и способности. Работа над этим крупным и важным проектом объединила усилия Росмолодежи и Министерства обороны, военных строителей. Генеральный подрядчик выбран по трем ключевым параметрам: скорость и качество строительства, а также огромный опыт успешной реализации масштабных федеральных проектов", - приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой.

По данным арт-кластера, первая очередь строительства, которая должна быть реализована в 2021-2023 годах включает три большие творческие лаборатории, в которых смогут одновременно заниматься более 1500 человек, концертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым подиумом для fashion-показов, студии звукозаписи, записи подкастов и прямых эфиров, типографию, репетиционные залы и другие многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников и дизайнеров, специалистов по анимации, литераторов и представителей других креативных индустрий. Кроме того, предусмотрено пять жилых корпусов для учащихся и экспертов-преподавателей, хозяйственные и административные блоки - общая площадь зданий превысит 42 тысячи кв. м.

"Все здания будущего образовательного центра органично вписаны в природный ландшафт. Постройки будут объединены системой приподнятых над землей мостовых переходов. С любой точки пешеходного настила будет видно море", - добавили в арт-кластере.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.