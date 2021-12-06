Студенты технических вузов Москвы смогут пройти стажировку на столичных заводах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. День карьеры для учащихся технических вузов, в котором примут участие около 30 предприятий Москвы, пройдет 18 декабря в рамках недели "Моспром studweek". По итогам собеседований их представители отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или стажировки, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Столичным заводам и фабрикам всегда нужны молодые и перспективные специалисты. День карьеры - это отличная возможность для студентов технических вузов пройти собеседование и начать профессиональную деятельность. В мероприятии примут участие около 30 предприятий, в их числе производители кабелей, лекарств, электротехнического оборудования, лифтов и другие. По итогам собеседований представители предприятий отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или прохождения стажировки", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

18 декабря эксперты проведут коуч-сессии, на которых поделятся секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями. Полученные знания студенты смогут применить на быстрых собеседованиях с представителями промышленных предприятий Москвы. Чтобы попасть на день карьеры и получить предложение о трудоустройстве или стажировке, надо зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету-резюме. Там же можно узнать, какие вакансии предлагают предприятия города. Кандидаты, которые прошли модерацию, получат приглашения на собеседование.

Промышленные предприятия города сегодня ищут специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства, агрономов. Помимо дня карьеры программа "Моспром studweek" включает экскурсии на заводы, а также хакатон по решению прикладных инженерных задач. Победители соревнований получат ценные подарки и возможность пройти стажировку на московских промышленных предприятиях.