Роскомнадзор ждет появления в 2022 году российских версий глобальных сервисов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор рассчитывает, что с 1 января 2022 года, когда вступит в силу закон "о приземлении иностранных IT-компаний", в России заработают полноценные российские версии глобальных сервисов. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Передача полномочий российскому юрлицу приведет к тому, что фактически это будут российские версии глобальных сервисов", - отметил собеседник ТАСС.

Отвечая на вопрос, готовы ли глобальные IT-гиганты к модерации контента на территории РФ, Субботин высказал сомнения. "Не уверен пока, что они готовы к модерации такого объема контента. У них очень сложно принимаются все эти решения. Сколько я наблюдаю их действия по удалению [запрещенной в РФ информации], создается ощущение, что у них нет единого центра принятия решений", - сказал он.

Субботин также заявил, что Роскомнадзор не будет применять административные санкции строго с 1 января 2022 года к компаниям, которые не успеют открыть представительства, но при этом покажут, что работают в этом направлении. "Если мы будем наблюдать, что компания активно и ответственно подходит к вопросу, уже предпринимает действия к исполнению закона, зачем мы будем ее останавливать санкциями", - отметил он.

При этом, по его словам, ведомству пока не известно о том, как иностранные компании ведут работу по открытию юрлиц. "Мы пока ничего не знаем о подготовке иностранных компаний к исполнению закона. Будем общаться отдельно. Потенциал есть. Это крупнейшие компании, у которых есть административные, финансовые возможности для исполнения российского законодательства", - добавил он.

Подготовка к "приземлению"

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые будут обязаны открыть в России представительства по закону "о приземлении" с 1 января 2022 года.

Так, в реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

1 июля был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут должны открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала или представительства российского юрлица, иностранные лица по закону приобретают ряд обязанностей.

Так, им необходимо разместить на своем веб-сайте форму обратной связи с пользователями из РФ, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости на информационном ресурсе (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости определен Роскомнадзором). Также иностранные лица должны ограничивать доступ к нарушающей российское законодательство информации.