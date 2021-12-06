Мишустин считает важным наращивать собственные цифровые компетенции в России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности наращивания собственных цифровых компетенций в стране и повышения уровня цифровой грамотности.

"Сегодня в нашей стране IT-отрасли уделяется приоритетное внимание. По поручению президента был разработан целый комплекс мер государственной поддержки. Их реализация направлена на качественное преобразование экономики и социальной сферы", - сказал глава кабмина в видеообращении к участникам 13-й недели российского интернета RIW 20/21.

"Сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы", - указал Мишустин.

"Многие годы RIW является одним из самых значимых событий в отечественной индустрии высоких технологий. Главное - за это время форум стал по-настоящему эффективной коммуникационной площадкой, где ведется конструктивный диалог между бизнесом и представителями государственной власти, демонстрируются новейшие достижения отрасли", - отметил премьер.

Он выразил уверенность, что в ходе RIW 20/21 состоится обмен опытом и лучшими практиками. "Объединив усилия, мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия была в лидерах ИТ-индустрии", - заявил председатель правительства.

Влияние пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции ускорила цифровую трансформацию, продемонстрировала важность интернет-технологий и сервисов, заявил премьер.

"Пандемия придала новый импульс развитию цифровой трансформации. Во время введения режима самоизоляции цифровизация открыла для людей возможности удаленной работы, дистанционного образования, онлайн-покупок, телемедицины. Каждый из нас смог почувствовать важность интернет-технологий и онлайн-сервисов", - сказал он.

Глава кабмина отметил, что крупнейшие интернет-компании оперативно и эффективно работали в условиях распространения коронавируса, проявили социальную ответственность, в кратчайшие сроки нарастили мощности, предоставили людям бесплатный доступ к услугам и активно помогали врачам. "Это яркий пример того, что в России сложился по-настоящему эффективный "цифровой контур" - уникальная экосистема компаний и онлайн-сервисов", - подчеркнул Мишустин.

Он заметил, что в течение последних двух лет число пользователей интернета стремительно растет, и даже впервые открывшие для себя онлайн-контент весной прошлого и осенью этого года ощутили все преимущества цифрового потребления. "Вклад рунета в российскую экономику за прошлый год составил 6 трлн 700 млрд рублей. Эти цифры красноречивее любых слов", - добавил Мишустин.

В целом он заключил, что цифровая революция изменила мир, каждый день стартуют новые информационные технологии и проекты, а электронные сервисы служат прогрессу в науке, образовании и здравоохранении, трансформируют подходы к государственному и корпоративному управлению и просто облегчают жизнь миллионам людей.

Премьер пожелал участникам мероприятия конструктивной работы, плодотворного общения, интересных идей и новых открытий.