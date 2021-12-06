Кадастровую оценку более 4 млн объектов проведут в Свердловской области в 2022-2023 годах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Кадастровую оценку более 4 млн объектов недвижимости в Свердловской области предстоит провести в 2022-2023 годах, когда в России должна будет произойти переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков и объектов капстроительства. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель регионального управления Росреестра Игорь Цыганаш.

В 2022 году в России должна быть проведена единая кадастровая оценка всех категорий земель, в 2023 году - всех объектов капстроительства. При этом в стране также действует закон, который обязывает проводить кадастровую оценку каждые четыре года.

"Если мы говорим о земельных участках, это чуть более 1 млн участков. Но эта цифра постоянно изменяется, потому что кадастровый учет земельных участков - это процесс живой. <...> Если мы говорим об объектах капитального строительства, эта цифра значительно больше, [превышает] 3 млн [объектов]", - сказал он.

Цыганаш добавил, что специалисты наблюдают активные темпы жилищного строительства в регионе в течение последних 4-5 лет, в первую очередь в Екатеринбурге. Прилегающие к городу территории также быстро застраиваются новыми объектами: как объектами индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирными домами.

По данным региональных властей, за 10 месяцев текущего года в Свердловской области введено 2,1 млн кв. м многоквартирного и индивидуального жилья. Этот показатель на 38% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.