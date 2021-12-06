Иннополис синхронизирует строительство новых технопарков и жилого комплекса

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство нового жилого комплекса в Иннополисе будет синхронизировано с запуском новых площадей технопарков в татарстанском ИТ-городе. Об этом ТАСС сообщил в понедельник мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

"Началось строительство [жилого комплекса], частный застройщик есть. Он взял в аренду землю с последующим выкупом. <...> Я думаю, что год с небольшим - и у нас будет новое жилье. Думаю, за три года к этим имеющимся 1,5 тыс. у нас сейчас квартирам арендного жилья и почти 350 квартирам в таунхаусах, еще где-то 3 тыс. квартир у нас будет", - сказал Шагалеев.

По его словам, строительство нового жилья будет синхронизировано с завершением строительства технопарков, которое запланировано на конец 2022 года.

"Естественно, мы синхронизируем эти процессы. Нам помимо жилья надо будет развивать также социальную инфраструктуру: школы, детские сады. У нас есть общий генеральный план по развитию. И есть понимание, каким образом. То есть жилье - это частный проект. Кстати, два технопарка - это тоже частный проект. "Социалку" нам будет помогать создавать республика", - сказал Шагалеев.

О жилом комплексе

В Иннополисе ведется строительство нового жилого микрорайона "Ю-1", в котором планируется возвести более 250 тыс. кв. метров жилья - это более 3 тыс. квартир среднеэтажной застройки, 55 арендных домов комфорт-класса с земельными участками, а также коливинг на 975 жилых ячеек. Кроме того, в новом жилом комплексе будут построены общеобразовательная школа и школа искусств, а также детские сады, коворкинги, магазины, кафе и ивент-холлы.

Строительством новых технопарков в Иннополисе занимается компания экс-министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова (ООО "Иннополис 2023"). Стоимость каждого из них составит от 2 млрд до 2,5 млрд рублей.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.