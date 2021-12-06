Utair со 2 января 2022 года начнет выполнять прямой рейс из Тюмени в Калининград

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") со 2 января запустит первый прямой рейс из Тюмени в Калининград. Он будет выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика в понедельник в своем Telegram-канале.

По данным на сайте аэропорта Рощино (Тюмень), в настоящее время нет прямых рейсов из Тюмени в Калининград.

"Со 2 января Utair запускает рейс из Тюмени в Калининград", - сказано в сообщении.

Рейс будет выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из Тюмени в 14:45, из Калининграда - в 17:15. Стоимость билетов - от 3,5 тыс. рублей.

"Ютэйр" - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).