Аркадий Волож согласился не продавать акции "Яндекса" класса B до конца 2023 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Основатель и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож согласился не продавать и не передавать акции класса B в течение следующих двух лет. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" сегодня объявляет о том, что его основатель, генеральный директор и основной акционер Аркадий Волож согласился на дальнейшую блокировку его акций класса B. Аркадий договорился с "Яндексом" о том, что он (и его семейный траст) не будет продавать или передавать акции класса B в течение следующих двух лет, заканчивающихся 31 декабря 2023 года. Это продление соглашения о блокировке, которое Аркадий (и его семья) траст) заключили в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время семейный траст Воложа владеет примерно 30,8 млн акций компании класса B.