Почти 5 тыс. грузовиков скопилось на границе Белоруссии со странами ЕС

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Очереди из большегрузных автомобилей в белорусских пунктах пропуска на границе со странами ЕС увеличились за минувшие выходные более чем на 20%, в понедельник на погранпереходах стоят 4 840 фур. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"За выходные количество большегрузов, ожидающих въезда в страны ЕС, увеличилось более чем на 20% по причине невыполнения европейскими контрольными службами договоренностей о пропуске транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным Госпогранкомитета, переходы в Литву остаются наиболее загруженными, в настоящий момент там скопилось 2 260 грузовиков. В ведомстве проинформировали, что контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов выполнили договоренности о пропуске фур "лишь на 70%". Кроме того, закрытие перехода "Кузница Белостоцкая" увеличило нагрузку на другие маршруты в ЕС. В очередях на выезд в Польшу стоит 1 470 машин.

В Госпогранкомитете добавили, что грузовой транспорт в Латвию следовал без задержек. Вместе с тем, уточнили в ГПК, отмечалось скопление грузовиков на данном направлении в связи с перераспределением транспортных потоков с иных загруженных маршрутов. На двух погранпереходах в направлении Латвии скопилось 1 110 грузовиков.