{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

"Спутник Лайт" одобрили в Аргентине

Аргентина зарегистрировала "Спутник V" одной из первых стран в мире в декабре 2020 года
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Применение "Спутника Лайт" как самостоятельного препарата и бустирующей инъекции одобрили в Аргентине.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Аргентина зарегистрировала "Спутник V" в декабре 2020 года - одной из первых стран в мире. ANMAT (Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями) одобрило вакцину на основе российских данных без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины. Российский препарат стал одной из ключевых вакцин, применявшихся в стране во время кампании по вакцинации, что помогло снизить заболеваемость ковидом в 35 раз в течение четырех месяцев. "Спутник V" сыграл важную роль в защите населения Аргентины и помог стране занять лидирующие позиции по борьбе с коронавирусом.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
Сбер стал партнером глобальной экосистемы Hub71 для продвижения стартапов в России и ОАЭ
Сотрудничество предполагает поддержку технологических стартапов, венчурных компаний и инвесторов как в России, так и в ОАЭ
Читать полностью