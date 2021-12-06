"Спутник Лайт" одобрили в Аргентине

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Аргентина зарегистрировала "Спутник V" в декабре 2020 года - одной из первых стран в мире. ANMAT (Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями) одобрило вакцину на основе российских данных без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины. Российский препарат стал одной из ключевых вакцин, применявшихся в стране во время кампании по вакцинации, что помогло снизить заболеваемость ковидом в 35 раз в течение четырех месяцев. "Спутник V" сыграл важную роль в защите населения Аргентины и помог стране занять лидирующие позиции по борьбе с коронавирусом.