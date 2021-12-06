В Якутске в 2022 году в новом микрорайоне введут в эксплуатацию более 26 тыс. кв. м жилья

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Более 680 квартир введут в 2022 году в новом строящемся микрорайоне "Звездный" в Якутске, сообщил ТАСС в понедельник министр строительства Якутии Павел Кылатчанов.

"В этом году началось строительство первых домов в микрорайоне "Звездный" в Якутске. Первые семь домов на площади свыше 26 тыс. кв. м планируем ввести в четвертом квартале следующего года", - сказал Кылатчанов, отметив, что в семи многоквартирных домах будет насчитываться 681 квартира.

Часть квартир будет задействована в реализации национального проекта "Жилье и городская среда" для переселения жителей из аварийного жилья. Дирекция жилищного строительства Якутии выкупила 358 квартир общей площадью свыше 13,8 тыс. кв. м.

Инициатором проекта является региональное правительство, площадь территории составляет 68,5 га. Всего в микрорайоне запланировано строительство 66 многоквартирных домов разной этажности общей площадью 264,8 тыс. кв. метров, где будут проживать около 11 тыс. человек. В новом микрорайоне запланировано строительство двух детских садов на 630 мест, двух школ на 1 980 мест, поликлиники, крытого хоккейного корта со спортзалом. Также планируется предусмотреть благоустройство территории: парк, спортивные площадки, ВМХ и скейт-площадки, велосипедные дорожки.

Кроме этого, для застройки квартала была одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере свыше 2,1 млрд рублей. Так, строительство магистральных сетей инженерной инфраструктуры квартала позволит развить прилегающие территории с дополнительным градостроительным потенциалом до 510,6 тыс. кв. метров, добавили в министерстве.