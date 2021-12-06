Власти Кузбасса пообещали налоговые льготы пострадавшему от введения QR-кодов бизнесу

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в Кузбассе, который пострадал от введения QR-кодов, сможет вдвое снизить платежи по упрощенной системе налогообложения и налоги на имущество организаций. Об этом сообщил в понедельник губернатор Сергей Цивилев на встрече с бизнесом.

"Я принял следующее решение: в этом году снизить в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложение (УСН) и налога на имущество организаций и той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов. По нашим оценкам, это примерно 1,4 тыс. организаций и почти 2,4 тыс. индивидуальных предпринимателей", - сказал Цивилев, отметив, что вопрос об утверждении данных налоговых льгот будет рассмотрен на ближайшей сессии парламента Кузбасса.

Глава региона также отметил, что льготы по уплате налога на имущество получат и владельцы торгово-офисной недвижимости, которые снизили в текущем году арендную плату. Для них размер налоговых платежей будет уменьшен в размере снижения арендной платы.

Система QR-кодов в Кузбассе начала действовать с 15 ноября. QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании необходимы для допуска в учреждения культуры, общественного питания, спорта, салоны красоты, кинотеатры, а также в торговые центры с развлекательной инфраструктурой. Предприниматели на встрече с главой региона отметили, что в условиях введения данных мер кинотеатры в ноябре потеряли до 70% выручки, кафе и рестораны - до 50%. Также представители бизнеса попросили власти рассмотреть возможность продления работы заведений общепита, которые сейчас закрываются в 23:00 (19:00 мск), а также возобновления работы фуд-кортов в торговых центрах с пропуском посетителей по QR-кодам.

Вопрос об отмене QR-кодов в настоящее время власти Кузбасса не рассматривают. Это связано с низким уровнем вакцинации населения, по охвату населения регион занимает 60-е место в России. По данным Минздрава Кузбасса на 6 декабря, привиты свыше 1 млн жителей региона, что составляет 63,7% от общего числа подлежащих вакцинации граждан. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у более чем 76,6 тыс. человек, выздоровели 69,6 тыс. человек, умерли 1 599 пациентов. Остальные находятся под наблюдением медиков.